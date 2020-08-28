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Aktüel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-28 00:20:18 -
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 283 artarak 7 bin 944'e, vaka sayısı da 10 bin 550 artarak 370 bin 188'e yükseldi.

- Şili'de ölü sayısı 11 bini aştı

Şili'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 82 artışla 11 bin 72'ye, vaka sayısı 1737 artışla 404 bin 102'ye çıktı.

Bolivya'da da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 62 kişi öldü. Böylece ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 4 bin 726'ya, vaka sayısı da 1095 artışla 112 bin 94'e ulaştı.

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