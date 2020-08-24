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Aktüel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-24 22:17:13 -
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 94 artarak 7 bin 79'a, vaka sayısı da 5 bin 352 artarak 342 bin 154'e yükseldi.

Şili'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 artışla 10 bin 916'ya, vaka sayısı da 1903 artışla 399 bin 568'e çıktı.

Bolivya'da da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 67 kişi öldü. Böylece ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 4 bin 509'a, vaka sayısı da 722 artışla 109 bin 149'a ulaştı.

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