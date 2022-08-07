TV 100'de Pınar Ardor'un sunduğu Gündeme Dair programında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında gergin anlar yaşandı. Reklam arasında Enginyurt'un koruması Latif Şimşek'i darp etti. Yaşanan bu olayın ardından Latif Şimşek'in kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Latif Şimşek kimdir mesleği nedir?

Latif Şimşek 1 Mayıs 196’te yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bitiren Latif Şimşek, 1982 Yılında Ankara Merkez imam Hatip Lisesini bitirdi ve Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’na girdi. 1987 yılında bu okuldan mezun oldu ve aynı yıl Türkiye Gazetesi Ankara Temsilciliğinde muhabir olarak çalışmaya başladı. Polis-adliye muhabirliğinden başlayıp, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Muhabirliği görevlerini yürüttü. 1993 yılında TGRT’nin kurulmasıyla televizyonculuk yaşamına başladı. Daha sonra kurulan TGRTHABER kanalının Ankara Haber Müdürlüğünü yaptı. 2007 yılına kadar TGRTHABER’de çalışan Latif Şimşek, uzun yıllar parlamento şefliği görevinde bulundu ve canlı yayınlar sundu.

2007 yılında SES TV’nin Haber Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirildi. Üç yıl boyunca Ses Tv’de Çıkış Yolu isimli tartışma programını hazırladı ve sundu. 2010 yılına kadar aynı görevi sürdüren Latif Şimşek 2010’da kurulan Beyaz Tv’nin de Haber Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi. Aynı zamanda Beyaz Tv’de, önce Fikri Sağlar ve Şamil Tayyar ile daha sonra Hulki Cevizoğlu v e Şamil Tayyar ile “Derin Siyaset” programını yaptı. Can Ataklı ve Rasim Ozan Kütahyalı ile “Dinamit”, Nagihan Alçı ile de "Med Cezir" programlarını sundu. Daha sonra Ümit Zileli ve Rasim Ozan Kütahyalı ile Dinamit Programının moderatörlüğünü ve yapımcılığını sürdürdü. Bir yıl, “Latif Şimşek’le Gündem” programını yaptı ve sundu. Nagihan Alçı ve Hulki Cevizoğlu ile Med-Cezir programını yaptı.