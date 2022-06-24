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Medya Latif Doğan kötü haberi duyurdu
Medya

Latif Doğan kötü haberi duyurdu

Ünlü türkücü Latif Doğan, yoğun bakıma alınan annesi Ayşe Doğan için sevenlerinden dua istedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 19:03:00 -
Latif Doğan kötü haberi duyurdu

Ünlü türkücü Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan'dan kötü haber geldi. Anne Doğan durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Latif Doğan yoğun bakıma alınan annesi Ayşe Doğan için sevenlerinden dua istedi.

Ünlü türkücü Latif Doğan, geçtiğimiz Ocak ayında annesi Ayşe Doğan'ın hastane odasından fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak ameliyat olduğunu duyurmuş ve annesi için sevenlerinden dua istemişti.

Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan'dan kötü haber geldi. Anne Doğan durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Latif Doğan yoğun bakıma alınan annesi Ayşe Doğanı sosyal medya hesabından paylaştı.

''Canım ANA.mız yoğun bakımda siz sevenlerimizden dostlarımızdan tüm şifa bekleyen hastalara ve ANA.mız Ayşe Doğan'a DUA 'larınızı eksik etmeyin'' notunu düştü.

 

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Yorumlar

ümitt

Allah acil şifa versin inşallah
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