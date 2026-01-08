Lastik yönetiminde sır perdesi aralanıyor! 4500 lastik tek çatı altında

Prometeon Türkiye ile ANT Lojistik arasında hayata geçirilen filo lastik yönetimi iş birliği kapsamında ANT Lojistik’in:350 çekici ve 350 treylerden oluşan 700 araçlık filosunda 4500 lastiğin yönetimi Prometeon Türkiye tarafından gerçekleştirilecek. ANT Lojistik, ProServices çözüm ailesiyle lastik yönetiminde operasyonel verimliliği artırırken aynı zamanda ölçülebilir bir sisteme sahip olacak.

Anlaşma kapsamında Prometeon Türkiye; ANT Lojistik’e filo lastik yönetimi ve maliyet optimizasyonu danışmanlığı sunarken filoda kullanılan lastikler öncelikli olarak Prometeon’un 02 Serisi ürün grubundan oluşacak.”

Prometeon ayrıca yurt içi ve yurt dışı 7/24 yol yardım hizmeti ProTime ile Ant Lojistik filosunun her daim yanında olacak. Lastiğe ikinci ömrü kazandıran Prometec markalı kaplama hizmeti de anlaşma içeriğinde yer alıyor. Bu hizmet yapısı sayesinde filodaki lastiklerin performansının artırılması, kullanım ömrünün uzatılması ve yakıt sarfiyatı başta olmak üzere operasyonel maliyetlerin kontrol altında tutulması amaçlanıyor.

Dijital ve ölçülebilir filo yönetimi

İş birliği kapsamında lastik yönetimine ilişkin tüm operasyonel süreçler bulut tabanlı sistemler üzerinden tek merkezde yönetilecek. Elde edilen veriler doğrultusunda otomatik ve periyodik verimlilik raporları oluşturularak Ant Lojistik’in filo yönetimine şeffaf ve ölçülebilir bir yapı kazandırılacak. Ayrıca performans sürekliliğini sağlamak amacıyla Prometeon tarafından Ant Lojistik sahasında servis ve ön düzen makinesi kurulumu yapıldı.

Prometeon Türkiye Rusya & CIS Ticari Direktörü Uğur Aydın iş birliği hakkında şunları söyledi; “ANT Lojistik ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, Prometeon Türkiye olarak filo müşterilerimize sunduğumuz 360 derece lastik yönetimi hizmetimizin güçlü bir örneğini oluşturuyor. 700 araçlık filonun lastik yönetimini Pro Services çözüm ailemiz kapsamında; servis, saha hizmetleri ve dijital takip süreçleriyle tek bir yapı altında uçtan uca yönetmeyi hedefliyoruz. Bulut tabanlı sistemler üzerinden yürütülen bu yapı sayesinde operasyonel verimliliğin artırılmasını, lastik performansının sürekliliğini ve maliyetlerin daha etkin yönetilmesini amaçlıyoruz. Operasyonel verimlilik, sürdürülebilirlik ve ölçülebilir performans odağımızla ANT filosuna değer katmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”

ANT Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Ceren Eker Güven ise; “Prometeon Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerimizi destekleyen önemli bir adım niteliğinde. Dijital ve ölçülebilir bir lastik yönetim sistemiyle filomuzun performansını artırmayı ve uzun vadeli katma değer yaratmayı amaçlıyoruz” dedi.

İmza törenine Prometeon Türkiye Rusya & CIS Ticari Direktörü Uğur Aydın, Prometeon Türkiye Pazarlama Müdürü Ömer Tunaz, Prometeon Türkiye Marmara Bölge Satış Müdürü Orhan Oğuz Akengin ve Prometeon Türkiye Filo Müdürü Recep Uçan katılırken; ANT Lojistik’i Genel Müdür Yardımcısı Ceren Eker Güven, Filo Bakım & Onarım Müdürü Yavuz Sarı ve Servis Müdür Yardımcısı Erdal Çarkçı temsil etti.