İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı! Sakın korkuyla hareket etmeyin
Gündem

İslam Memiş’ten altın ve gümüş uyarısı! Sakın korkuyla hareket etmeyin

Yeniakit Publisher
Cem Kaya

Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarındaki son dalgalanmaları değerlendirerek yatırımcıları kritik bir sürece karşı uyardı. Ons altın tarafındaki teknik düzeltmelerin ve dolar endeksindeki hareketliliğin iç piyasaya yansımalarına dikkat çeken Memiş, bu dönemin bir "fırsat" mı yoksa "risk" mi olduğunu analiz etti.

Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcıları kritik bir sürece karşı uyardı. Özellikle ons altın tarafındaki teknik düzeltmelerin ve dolar endeksindeki hareketliliğin iç piyasaya yansımalarına dikkat çeken Memiş, bu dönemin bir fırsat olup olmadığını analiz etti.

 

İslam Memiş'in öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

  • Altın ve Gümüşte Düzeltme Dönemi: İslam Memiş, gram altın ve ons altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmelerin şaşırtıcı olmadığını, piyasaların sağlıklı bir yükseliş için bu teknik düzeltmelere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

     

  • Alım Fırsatı mı?: Elinde nakit bulunduranlar için bu düşüşlerin orta ve uzun vadeli bir alım fırsatı sunduğunu vurgulayan Memiş, "Korkuyla değil, mantıkla hareket edilmeli" mesajını verdi.

     

  • Dolar ve Euro Etkisi: Küresel piyasalarda doların güç kazanmasının emtialar üzerinde baskı oluşturduğunu, ancak bu durumun kalıcı olmayacağını öngördüğünü ifade etti.

     

  • Yıl Sonu Beklentileri: Altın fiyatlarında yıl sonuna doğru yeni rekorların test edilebileceğini hatırlatan uzman, kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcıyı yanıltmaması gerektiğini söyledi.

     

