İslam Memiş’ten altın ve gümüş uyarısı! Sakın korkuyla hareket etmeyin

Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarındaki son dalgalanmaları değerlendirerek yatırımcıları kritik bir sürece karşı uyardı. Ons altın tarafındaki teknik düzeltmelerin ve dolar endeksindeki hareketliliğin iç piyasaya yansımalarına dikkat çeken Memiş, bu dönemin bir "fırsat" mı yoksa "risk" mi olduğunu analiz etti.