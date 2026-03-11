  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Çanakkale Boğazı'nda hareketli saatler
AA Giriş Tarihi:

Çanakkale Boğazı'nda hareketli saatler

Çanakkale Boğazı'nda hareketli saatler yaşanıyor.

#1
Foto - Çanakkale Boğazı'nda hareketli saatler

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası meydana gelen tahıl yüklü gemi karaya oturdu.

#2
Foto - Çanakkale Boğazı'nda hareketli saatler

Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan Mısır'a seyir halinde olan Panama bayraklı 189 metre boyundaki 51 bin 258 ton tahıl yüklü "NATO APP" adlı dökme yük gemisinde Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir dönüşünde makine arızası meydana geldi.

#3
Foto - Çanakkale Boğazı'nda hareketli saatler

Haber verilmesi üzerine Kurtarma-21 römorkörü ve KEGM-8 botu, olay yerine sevk edildi.

#4
Foto - Çanakkale Boğazı'nda hareketli saatler

Balıkadamların sualtı dalışından sonra kurtarma operasyonuna başlanacağı belirtildi.

