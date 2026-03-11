  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Her şey bir anda oldu! İsrail'de büyük panik

İran'ın misillemesi nedeniyle kandan beslenen terör devleti İsrail'in genelinde sirenler çaldı.

ABD-İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'ın yaptığı misilleme nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail genelinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi.

 

Birçok kentte sirenler devreye girdi

İran füzeleri nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere ülkenin merkezi ve kuzeyindeki birçok kentte sirenler devreye girdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı ise herhangi bir bölgeye isabetin rapor edilmediğini aktardı.

