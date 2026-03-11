  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya devinden yeni sosyal medya kararı: Çocukların yaptığı aramalar ailelere bildirilecek! Çanakkale Boğazı'nda hareketli saatler Her gün bol bol tüketiliyor: Meğer Alzheimer'ı tetikliyomuş! "Dindar öğrencilere iftar verdirilmiyor/mescit yok" iddiaları doğru çıkmadı! Yeditepe Üniversitesinden fotoğraflı cevap Uçuş görevlisinden yolculara uyarı: Uçakta bu iki şeyi asla yapmayın! İngiltere, Doğu Akdeniz'deki Güvenlik Varlığını Merlin MK2 ile Güçlendirdi
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Dünya devinden yeni sosyal medya kararı: Çocukların yaptığı aramalar ailelere bildirilecek!
AA Giriş Tarihi:

Dünya devinden yeni sosyal medya kararı: Çocukların yaptığı aramalar ailelere bildirilecek!

Japonya, çocukları sosyal medyanın zararlarından korumak için yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

#1
Foto - Dünya devinden yeni sosyal medya kararı: Çocukların yaptığı aramalar ailelere bildirilecek!

Dünya genelinde sosyal medyaya yönelik yeni düzenlemeler geçmeye devam ediyor. Özellikle Avrupa'da 14 yaş altı çocukları sosyal medyadan korumak için önemli çalışmalar yapılıyor. Bu konuda adım atan ülkelere Japon

#2
Foto - Dünya devinden yeni sosyal medya kararı: Çocukların yaptığı aramalar ailelere bildirilecek!

ÇOCUKLARIN ARAMALARI AİLELERE BİLDİRİLECEK Ulusal basındaki habere göre, sosyal medya platformu Instagram'ın Japonya şubesinin yaptığı açıklamada, 2026 yılında ülke içi kullanıcılara yönelik bir özellik sunulacağını duyurdu.

#3
Foto - Dünya devinden yeni sosyal medya kararı: Çocukların yaptığı aramalar ailelere bildirilecek!

Yeni getirilecek özellik sayesinde, uygulamada intihar, kendine zarar verme, uyuşturucu ve tehlikeli davranışlar ile ilgili içerikleri tekrarlı şekilde aradıkları tespit edilen 13-17 yaşlarındaki çocuk kullanıcıların ebeveynleri bilgilendirilecek.

#4
Foto - Dünya devinden yeni sosyal medya kararı: Çocukların yaptığı aramalar ailelere bildirilecek!

UYGULAMA YA DA E-POSTA ÜZERİNDEN BİLDİRİM Ebeveynler, "çocuklarının desteğe ihtiyacı olabileceği" gerekçesiyle uygulama veya e-posta yoluyla bildirim alacaklar.

#5
Foto - Dünya devinden yeni sosyal medya kararı: Çocukların yaptığı aramalar ailelere bildirilecek!

META DAVALAR İLE KARŞI KARŞIYA Bu tedbirin, Instagram'ı bünyesinde bulunduran Amerikan teknoloji şirketi Meta'nın "çocuklara verdiği zararlar" iddiasıyla, ABD içinde birden fazla davaya konu olduğu bir dönemde gelmesi dikkati çekti. Birçok ebeveynin çocuklarının mağdur olduğu gerekçesiyle şirkete dava açmıştı. /

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Uraloğlu’ndan son durum açıklaması: Hürmüz’de 15 Türk gemisi, İran’da kalan uçaklar var
Gündem

Bakan Uraloğlu’ndan son durum açıklaması: Hürmüz’de 15 Türk gemisi, İran’da kalan uçaklar var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle son duruma ilişkin mecliste açıklamalarda bulundu...
İstanbul’da metroda skandal görüntüler! Bu nasıl bir rezalet böyle
Gündem

İstanbul’da metroda skandal görüntüler! Bu nasıl bir rezalet böyle

İstanbul'da metroya binen bir genç, elindeki oyuncak silahı insanların üzerine doğrultarak güya şaka yaptı. Skandal anlara ait görüntüler bü..
ABD, İsrail'e İran uyarısı! "O hedefleri vurma"
Dünya

ABD, İsrail'e İran uyarısı! "O hedefleri vurma"

ABD yönetiminin, İran’a yönelik saldırıları birlikte yürüttüğü İsrail’den ülkedeki petrol depoları ve enerji altyapısını hedef alan yeni sal..
Dubai çölde bir hayalet şehre dönüştü
Gündem

Dubai çölde bir hayalet şehre dönüştü

Siyonist İsrail ve ABD’nin bölgedeki kirli emelleri sonrası başlayan çatışmalar, Orta Doğu’nun parlayan yıldızı Dubai’yi adeta karanlığa göm..
İran, insanlıktan utandıran haberi duyurdu
Dünya

İran, insanlıktan utandıran haberi duyurdu

İran'dan yapılan açıklamada "ABD-İsrail saldırılarında 206 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in bilançosu ağırlaşıyor!
Dünya

İsrail'in bilançosu ağırlaşıyor!

İsrail, İran'dan yapılan misillemeler nedeniyle toplamda 12 kişinin öldüğünü, 7'si ağır 200 siyonistin ise yaralandığını duyurdu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23