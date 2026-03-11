Bakan Kurum müjdeyi verdi! 100 İstanbullu için kura töreni bayramdan sonra!

  • İSTANBUL
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da Kağıthane Merkez Mahallesi, Hizmet Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi 300 Konut Kura Çekim Töreni’nde konuştu.

Bakan Kurum, bayramdan sonra İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla düzenlenecek törenle, 100 bin hak sahibi İstanbullunun belirleneceğini müjdeledi.

BAKAN KURUM: BAYRAMDAN SONRA İSTANBUL’DA KURALARI ÇEKECEĞİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor.

Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız.

İMAMOĞLU SEÇİMDE KURUMA FARK ATTIĞI GÜN SEÇİMDEN VE SEÇMENDEN ÜLKEM ADINA ÇOK KORMUŞTUM SEN YÜZ İHA SİHA YAP DEVLET GÜVENLİĞİ DİYE BİR ŞEY OLMALI ONU SÜREKLİ KORUYAN BİR KURUM OLMALI AK SAÇLILAR GİBİ AMA RESMİ OLMALI İSLAM AHLAKI ESAS ALINARAK SEÇİLMELİ BUNLARIN OKULU OLMALI FATİH SULTAN MEHMET NASIL EĞİTİM ALDIYSA ONLARDA GÜNÜMÜZ O RUHTA AMA GÜNÜMÜZ TEKNİKLERİYLE EĞİTİLİP SONRA AK SAÇLILAR BUNLARDAN KENDİLERİ SEÇMELİ BÖYLE BİR DEVLET DÜNYAYI TEK HAKİM GÜÇ OLARAK YÖNETİR TABİ ANAYASA İSLAM HUKUKUNA GÖRE OLACAK NE İKLİM SORUNU KALIR NE SIFIR ATIK NEDE ZULÜM VE NE HAKSIZ PAYLAŞIM NEDE AÇ İNSAN
