Katar'da patlamalar oluyor

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, başkent Doha'da bugün bir kez daha patlama sesleri duyuldu. Patlama sesleri öncesi ülkede yaşayanların cep telefonlarına “ulusal acil durum” uyarısı gönderildi.

Gönderilen bildiride, güvenlik tehdit seviyesinin yükseltildiği belirtilerek, vatandaşlar ve ülkede bulunanlardan evlerinde kalmaları, dışarı çıkmamaları ve pencereler ile açık alanlardan uzak durmaları istendi.

Hava savunma sistemleri tarafından engellendi

Başkent Doha’da bugün sabah ve öğlen saatlerinde yapılan füze saldırılarının ardından yine yerel saatle on beş sularında yapılan üçüncü füze saldırısı da engellenmiş oldu.

Katar Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Katar’ı hedef alan füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği duyuruldu.