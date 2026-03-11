Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin bayram öncesi ödeneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara yatacak. Ayrıca emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlayacağız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamasıyla ikramiyelerin ve maaşların ne zaman ödeneceğini araştıran milyonlarca emeklinin aradığı cevabı da vermiş oldu.