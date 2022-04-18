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Yerel Lastik botları arıza yapan göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenlik ekipleri koştu
Yerel

Lastik botları arıza yapan göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenlik ekipleri koştu

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken lastik botları arıza yapan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talep etti. Yardım çağrısı üzerine harekete geçen ekipler, 16 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 16:44:00 -
Lastik botları arıza yapan göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenlik ekipleri koştu

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası yapınca Sahil Güvenlikten yardım talep ettiler.

Lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek için denize açılan ve içinde 16 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motoru arıza yaptı. Açık denizde sürüklenmeye başlayan lastik bot içindeki düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talep etti.

16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu açık denizde sürüklenen lastik bot içindeki 16 düzensiz göçmeni kurtardı.

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