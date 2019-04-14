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Lastik botla yurt dışına geçmeye çalışan göçmenler yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla lastik botla yurt dışına geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

14 Nisan 2019 Pazar 13:56
Lastik botla yurt dışına geçmeye çalışan göçmenler yakalandı

Taşburun mevkisindeki balıkçı barınağı açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Lastik bottaki 18 düzensiz göçmen ve bir köpek, sahil güvenlik botuna alındı.

Karaya çıkartılan 6 Irak, 6 Filistin ve 6 Suriye uyruklu ile dachshund cinsi köpek ilçedeki marinaya götürüldü.

Yabancı uyruklular işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Öte yandan, Iraklı Rasha Abdullalı'ya ait, Loli adlı köpek, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Abdullalı'nın ifadesinde, Avrupa'ya gitme hayaliyle çıktığı yolculukta köpeğini geride bırakmak istemediğini belirttiği öğrenildi. 

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 13:56
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  2. Didim
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