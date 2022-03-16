Lastik botla Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorlardı! Yakalandılar
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 32 göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tespit edilerek yakalandı.
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında bir lastik bot içerisinde 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Sabaha karşı Bodrum’dan yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 32 göçmen, bir lastik bota bindi. Yunan adalarına doğru ilerleyen bot, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tespit edildi.
32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Hareketli lastik botu durdurup içerisindeki 32 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, göçmenleri karaya çıkardı. Göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi’ne gönderildiği bildirildi.