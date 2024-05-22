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Gündem Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar
Gündem

Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar

Yeniakit Publisher
2024-05-22 21:32:00 -
Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede 66 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris'te karadan ulaşımın bulunmayan bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları ve ilçe jandarma ekibi yönlendirildi.

Ekipler, 10'u çocuk 66 düzensiz göçmeni botla alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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