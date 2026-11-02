  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sarıgül 350 bin dolar vermiş! CHP zihniyetinde rüşvet adetten İBB’nin arızalanan araçlarına bir yenisi eklendi! Beşiktaş’ta yolcuların metrobüs çilesi! “Eğlence” maskesiyle kimlik çöküşü yaşanıyor Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Tarihi geçmiş kanser ilacı satan şebekeye operasyon: Çok sayıda gözaltı var Nedim Şener’den Mustafa Sarıgül için çok ağır sözler: “Kara para, yolsuzluk, sapıklık” Rusya Türkiye'ye kötü haberi verdi: Arap ülkesine gidiyorlar CHP’nin mahzenindeki küp patladı! “Bizim Epstein ikiye katladı” İdris Günaydın yazdı Ali Karahasanoğlu’ndan dikkat çeken çıkış: “Reis gerçekten yalnız mı?” Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul’e ulaştı! Kritik temaslar yarın başlıyor 2 Kasım 2024: Şener Battal'ın vefatı (Eğitimci, Hukukçu, Siyasetçi)
Teknoloji Siber saldırganlar dondurucuların ısısını 50’ye çıkardı: Market zincirine akıl almaz saldırı
Teknoloji

Siber saldırganlar dondurucuların ısısını 50’ye çıkardı: Market zincirine akıl almaz saldırı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Siber saldırganlar dondurucuların ısısını 50’ye çıkardı: Market zincirine akıl almaz saldırı

İsveç'in en büyük süpermarket zincirlerinden birisi olan ICA, gece saatlerinde siber saldırıya uğradı. Saldırganların bazı mağazalardaki buzdolabı ve dondurucuların sıcaklığını uzaktan 50 dereceye yükseltti. Çok sayıda gıda ürününün bozulduğu olayın ardından bazı marketler geçici olarak kapatılırken, şirket sistemlerini normale dönüştürmek için çalışma başlattı.

İsveç'in önde gelen süpermarket zincirlerinden ICA'nın bazı mağazaları, gece saatlerinde gerçekleştirilen siber saldırının hedefi oldu.

Aktarılan bilgilere göre saldırganlar, marketlerdeki soğutma sistemlerine uzaktan müdahale ederek buzdolapları ve dondurucuların sıcaklık ayarlarını 50 dereceye yükseltti.

Saldırının, soğuk ortamda muhafaza edilmesi gereken çok sayıda gıda ürününün bozulmasına yol açmış olabileceği değerlendiriliyor.

 

BİRDEN FAZLA MARKET ETKİLENDİ

Siber saldırıdan etkilenen işletmeler arasında Sjöbo ve Tomelilla kentlerindeki ICA Kvantum mağazalarının da bulunduğu bildirildi.

Birden fazla mağazanın soğutma sistemlerinde sorun yaşandığı belirtilirken, saldırıdan etkilenen ürünlerin miktarına ve oluşan maddi zarara ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

MARKETLER GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

ICA, yaşanan siber saldırının ardından bazı mağazaların sabah saatlerinde kapalı kalacağını açıkladı.

Şirket, etkilenen marketlerin İsveç saatiyle 09.00'da yeniden açılmasının beklendiğini duyurdu.

Müşterilerinden özür dileyen ICA yönetimi, sistemlerin normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

SİBER SALDIRILARDA ARTIŞ ENDİŞESİ

İsveç'teki olayın, son haftalarda çeşitli ülkelerde işletmeleri hedef alan siber saldırıların ardından yaşanması dikkat çekti.

Fransa ve ABD'de de benzer saldırıların bildirildiği belirtilirken, ICA'ya yönelik saldırının arkasındaki kişi veya gruplara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hastanelerde siber kriz! Randevuları bile iptal ettiler
Hastanelerde siber kriz! Randevuları bile iptal ettiler

Dünya

Hastanelerde siber kriz! Randevuları bile iptal ettiler

Kurumlara acil koduyla çağrı yapıldı: Dijital saldırılara karşı siber güvenlik alarmı!
Kurumlara acil koduyla çağrı yapıldı: Dijital saldırılara karşı siber güvenlik alarmı!

Teknoloji-Bilişim

Kurumlara acil koduyla çağrı yapıldı: Dijital saldırılara karşı siber güvenlik alarmı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23