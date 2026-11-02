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Taş mimarili bir köy! Özgün atmosferiyle dikkat çekiyor

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Taş mimarili bir köy! Özgün atmosferiyle dikkat çekiyor

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyü, geleneksel mimarisi ve gündelik yaşamın iç içe geçtiği özgün atmosferiyle dikkat çekiyor.

#1
Foto - Taş mimarili bir köy! Özgün atmosferiyle dikkat çekiyor

Kültürel dokusunu ve geleneksel köy yaşamını koruyan yerleşimde, taş evlerin sıralandığı dar sokaklarda atlarıyla ilerleyen köylüler, evlerinin önünde oyun oynayan çocuklar ve günlük işleriyle meşgul olan vatandaşlar, köy hayatının doğal akışını oluşturuyor.

#2
Foto - Taş mimarili bir köy! Özgün atmosferiyle dikkat çekiyor

Taş yapıların arasında kuşaktan kuşağa aktarılan yaşam alışkanlıkları, Uzuntaş’ın kültürel zenginliğini ve kırsal yaşamın kendine özgü güzelliğini yansıtıyor.

#3
Foto - Taş mimarili bir köy! Özgün atmosferiyle dikkat çekiyor

Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…

#4
Foto - Taş mimarili bir köy! Özgün atmosferiyle dikkat çekiyor

Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…

#5
Foto - Taş mimarili bir köy! Özgün atmosferiyle dikkat çekiyor

Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…

#6
Foto - Taş mimarili bir köy! Özgün atmosferiyle dikkat çekiyor

Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…

#7
Foto - Taş mimarili bir köy! Özgün atmosferiyle dikkat çekiyor

Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…

#8
Foto - Taş mimarili bir köy! Özgün atmosferiyle dikkat çekiyor

Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…

#9
Foto - Taş mimarili bir köy! Özgün atmosferiyle dikkat çekiyor

Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…

#10
Foto - Taş mimarili bir köy! Özgün atmosferiyle dikkat çekiyor

Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…

#11
Foto - Taş mimarili bir köy! Özgün atmosferiyle dikkat çekiyor

Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…

#12
Foto - Taş mimarili bir köy! Özgün atmosferiyle dikkat çekiyor

Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…

#13
Foto - Taş mimarili bir köy! Özgün atmosferiyle dikkat çekiyor

Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…

#14
Foto - Taş mimarili bir köy! Özgün atmosferiyle dikkat çekiyor

Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…

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