Taş mimarili bir köy! Özgün atmosferiyle dikkat çekiyor
Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyü, geleneksel mimarisi ve gündelik yaşamın iç içe geçtiği özgün atmosferiyle dikkat çekiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyü, geleneksel mimarisi ve gündelik yaşamın iç içe geçtiği özgün atmosferiyle dikkat çekiyor.
Kültürel dokusunu ve geleneksel köy yaşamını koruyan yerleşimde, taş evlerin sıralandığı dar sokaklarda atlarıyla ilerleyen köylüler, evlerinin önünde oyun oynayan çocuklar ve günlük işleriyle meşgul olan vatandaşlar, köy hayatının doğal akışını oluşturuyor.
Taş yapıların arasında kuşaktan kuşağa aktarılan yaşam alışkanlıkları, Uzuntaş’ın kültürel zenginliğini ve kırsal yaşamın kendine özgü güzelliğini yansıtıyor.
Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…
Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…
Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…
Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…
Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…
Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…
Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…
Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…
Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…
Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…
Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…
Hizan'ın taş mimarili Uzuntaş Köyü’nden kareler…
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