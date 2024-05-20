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Yerel Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar
Yerel

Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar

Yeniakit Publisher
2024-05-20 21:29:00 -
Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar

Muğla’nın Datça ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında 10 düzensiz göçmen yakalanırken, 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Gece saatlerinde ise Datça ilçesi açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldı.

Sürüklenen lastik bottaki 47 göçmen kurtarıldı
Sürüklenen lastik bottaki 47 göçmen kurtarıldı

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Sürüklenen lastik bottaki 47 göçmen kurtarıldı


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