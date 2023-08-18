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Yerel Lastiği patlayan minibüs devrildi!
Yerel

Lastiği patlayan minibüs devrildi!

Yeniakit Publisher
2023-08-18 10:09:00 -
Lastiği patlayan minibüs devrildi!

Artvin'in Yusufeli ilçesinde minibüs devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde minibüs devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Irmakyanı köyü Serindere mevkii T-17 tüneli girişinde Mehmet Avarisli'nin kullandığı minibüs lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün yanı sıra minibüste bulunan Emine Yiğit, Serap Budak, Aslan İnci, Altun İnci, Mülkinaz Avarisli, Servet Yıldırım, Yavuz Gezer, Şengül Gezer, İsa Budak ve Hatice Avarisli yaralandı.

Yaralılardan 8'i Yusufeli Devlet Hastanesi'nde, 3'ü Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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