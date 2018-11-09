Larsen Sendromu nedir?



Larsen sendromu vücutta kemiklerin gelişimini etkileyen bir hastalıktır. Belirti ve semptomları aynı aile bireyleri içinde bile büyük ölçüde değişmektedir. Etkilenen bireyler genellikle içe ve yukarı dönen çarpık ayaklı veya kalçaların, dizlerin ve dirseklerin çıkıkları çarpık olurlar. Genellikle bileklerinde ve ayak bileğinde küçük fazladan kemikler bulunur ama bunlar ancak x-ray görüntülerinde görülür.

Parmaklarının, bilhassa başparmaklarının uçları genellikle küt ve kare (spatula) şeklindedir.

Larsen sendromunda boy kısalığı olabilir. Ayrıca anormal omurga eğrilikleri omuriliği sıkıştırabilir.

Karakteristik yüz özellikleri arasında belirgin bir alın çıkıntısı, burun köprüsünün ve yüzün orta kısmının düzleşmesi ve geniş yuvalı gözler olur. Bazılarında ağız çatısında açıklık, yarık damak ya da kulaklarında işitme kaybına yol açan kemikçik bozuklukları olmaktadır. Bazıları apne ve sık solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilen solunum problemleri yaşarlar.