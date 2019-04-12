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Seçim 2019 Sayfası

Larisa Zhou: "Çin ile Türkiye’nin ticaret işbirliğini artırmayı hedefliyoruz"

China Homelife Fuarı’nın Adana’da yapılan tanıtım toplantısında konuşan fuarın proje sorumlusu Larisa Zhou,Türkiye ile Çin arasındaki ticaret işbirliğini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

12 Nisan 2019 Cuma 16:13
Larisa Zhou: "Çin ile Türkiye’nin ticaret işbirliğini artırmayı hedefliyoruz"

China Homelife Fuarı’nın Adana’da yapılan tanıtım toplantısında konuşan fuarın proje sorumlusu Larisa Zhou,Türkiye ile Çin arasındaki ticaret işbirliğini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.


Bu yıl 6’ncısı İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek China Homelife Fuarı, 23-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında tekstil başta olmak üzere birçok sektör temsilcisini 800 Çinli marka ile buluşturacak. Çin ve Türkiye arasındaki ticaretin geliştirilebilmesi adına düzenlenen fuarın tanıtım toplantısı Adana Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi.


Çin hHükümetinin desteği ile 11 farklı ülkede fuar organizasyonları düzenleyen fuar firmasının Türkiye Temsilcisi olan Larisa Zhou, tekstil şehri Adana’da olmaktan mutlu olduğunu ve Türkiye ile Çin arasındaki iş birliğinin artmasını amaçladıklarını ifade etti. Zhou, “Daha fazla iş imkanı ve işbirliği olması için çeşitli sektörden Çinli üreticileri Türkiye’ye getirerek onları, Türk iş insanlarıyla bir araya getiriyoruz. Bu sene de her yıl olduğu gibi yatırımların artması ve karşılıklı işbirliğini arttırmayı amaçlıyoruz. Bu fuarlar iki taraf için de kazan-kazan sistemini destekleyecektir” dedi.


Konuşmasının ardından Zhou, tanıtım toplantısına katılan Adanalı sektör temsilcileriyle bir süre sohbet ederek bilgi alışverişinde bulundu. Zhou, toplantıya katılan sektör temsilcilerini fuara davet etti.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 16:13
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