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Spor Larin kalacak mı?
Spor

Larin kalacak mı?

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun en büyük ismi olan ve attığı gollerle şampiyonluğun en büyük hisse payına sahip olan Kanadalı golcünün Beşiktaş'taki geleceği merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 11:26:00 -
Larin kalacak mı?

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun en büyük ismi olan ve attığı gollerle şampiyonluğun en büyük hisse payına sahip olan Kanadalı golcünün Beşiktaş'taki geleceği merak konusu oldu. Sözleşmesi sezon sonu erecek olan futbolcuya ve menajerine iletilen yeni rakam ise kabul görmedi. Yönetim, yıllık kazancı 1.6 milyon Euro olan 26 yaşındaki oyuncuya, 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıl için toplam 5 milyon 250 bin Euro önerdi. Larin ise söz konusu rakamı tatmin edici bulmadı. Kanadalı golcünün geleceğini Beşiktaş'tan mı yoksa sözleşmesi bol sıfırlı bir sözleşmeye mi imza atacak merakla bekleniyor..

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan ve geçen sezonun istikrarını yakalayamayan Cyle Larin'in vereceği karar yönetimin de rotasını belirleyecek.

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