Larin için ayrılık vakti geldi!

Cyle Larin'e dünya devi talip oldu. Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kanadalı forvete İtalya'nın dev kulüplerinden Milan talip oldu. Milano temsilcisinin Larin'i transfer etmek istediği belirtildi.

Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve serbest kalacak olan Kanadalı golcünün, ünlü İtalyan temsilcisi Milan'ın alternatiflerinden biri olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ın mukavelesini yenilemek için görüşmelerini sürdürdüğü Cyle Larin hakkında transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

LARIN, MILAN'IN ELİNİ RAHATLATACAK

Daha önce Fransız basınında Marsilya ile görüştüğü iddiaları ortaya atılan Larin için bu kez Çizme'den yeni söylentiler var. İddiaya göre; sezon sonunda kadrosuna takviye etmek isteyen Milan, transfer bütçesinin büyük bölümünü Lille'den Sven Botman ve Renato Sanches'i almak için kullanacak.

İtalyanlar; bu iki oyuncuyu bitirdikten sonra da listedeki diğer isimlere yönelecek. Milan'ın transfer listesinde Larin'in de aralarında bulunduğu 6 yıldız daha var. Bu isimler şöyle:

Torino'dan Andrea Belotti, Napoli'den Dries Mertens, Liverpool'dan Divock Origi, Arsenal'den Alexandre Lacazette ile Eddie Nketiah ve Beşiktaş'tan Cyle Larin.