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Spor Larin gemileri yaktı!
Spor

Larin gemileri yaktı!

Beşiktaş'ta sezon sonu bitecek olan sözleşmesini bir türlü uzatmayan Kanadalı golcü Cyle Larin'in, İngiltere ve Fransa'dan gelen tekliflerin çoğalması üzerine gemileri yaktığı ve Siyah-Beyazlılarla yollarını ayırması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 15:13:00 -
Larin gemileri yaktı!

Beşiktaş'ta sezon sonu bitecek olan sözleşmesini bir türlü uzatmayan Kanadalı golcü Cyle Larin'in, İngiltere ve Fransa'dan gelen tekliflerin çoğalması üzerine gemileri yaktığı ve Siyah-Beyazlılarla yollarını ayırması bekleniyor.

Geçen sezon attığı gollerle Kartal'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Kanadalı forvetin Beşiktaş'la henüz anlaşmaya varamaması, Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı. Premier Lig ekipleri West Ham ve Everton ile Fransız devi Marsilya, Larin için transfer savaşına girdi. 26 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılmaya hazır olduğu vurgulanırken, ocak ayında şu anda kazandığı yıllık ücretinde inidirme giderek Premier Lig veya Ligue 1'e transfer olabileceği ifade edildi.

Bu sezon 18 resmi maçta 6 kez fileleri havalandıran Larin, geçtiğimiz sezon ise 45 resmi müsabakada 23 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

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