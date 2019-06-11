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Laparoskopik ve robotik cerrahiyle yaşama tutundular

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

11 Haziran 2019 Salı 10:46
Laparoskopik ve robotik cerrahiyle yaşama tutundular

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Turna, özellikle ileri yaşları nedeniyle farklı sağlık sorunları bulunan ve ameliyat olması ciddi risk taşıyan hastalarda deneyimli ellerde laparoskopik ve robotik cerrahi ile başarılı sonuçlar alınabileceğini söyledi.


Robotik cerrahi alanındaki deneyimi ile birlikte İzmir ve Edinburgh’daki çalışmalarıyla akademik kariyerine önemli başarılar ekleyen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Turna, İzmir’de gerçekleştirdiği iki önemli operasyonla 78 yaşındaki Behiye İşliel ve 80 yaşındaki Mehmet Öztürk’ün hayata yeniden tutunmasını sağladı.


Dr. Turna, bundan yaklaşık 7 yıl önce böbreğinde tümör olduğu tespit edilen 78 yaşındaki Behiye İşliel’i 2012 yılında robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu. Ege Üniversitesi’nin ilk robotik cerrahi hastası olarak kayıtlara geçen İşliel, aradan geçen 7 yıla rağmen halen günlük işlerini rahatlıkla yapabildiğini belirterek tedaviyi uygulayan doktoruna teşekkür etti.


Benzer sağlık sorunu nedeni ile yakın zamanda Prof. Dr. Turna’ya başvuran ve kısa bir süre önce laparoskopik yöntemle başarılı bir ameliyat geçiren 80 yaşındaki Mehmet Öztürk de emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.


Mehmet Öztürk’ün, hem kalp hem de akciğerde önemli rahatsızlıkları bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Burak Turna, "Hastamız, boynunda gelişen bir tümör nedeniyle ışın tedavisini henüz tamamlamıştı ki böbrekte büyük bir tümör saptandı. İki ayrı hastaneden ameliyat olması mümkün olamayacağını öğrenen Mehmet Bey ve yakınları araştırmaları neticesinde bana ulaştılar. Ameliyat öncesi hastamızı tıpkı bir maratona hazırlar gibi sağlık durumunu en iyi seviyeye çıkararak tedaviyi planladık, kalp ve akciğer açısından gerekli tedavilerini düzenledik. Hastanın çoklu risklerini göz önünde bulundurarak küçük kesilerle uygulanan laparoskopik yöntemle hızlı ve güvenli bir şekilde ameliyatı tamamladık" diye konuştu.


Turna, böbrek tümöründe erken tanı ve tedavinin hayat kurtardığını belirterek, laparoskopik ve robotik cerrahinin vücuda daha az travma vermesi nedeniyle açık ameliyata göre çok daha kısa sürede iyileşme gözlendiğine dikkat çekti.



3 binin üzerinde ameliyat


Kariyeri boyunca 3 binin üzerinde ürolojik ameliyat yaptığı bilgisini veren Prof. Dr. Burak Turna, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Böbrek kanseri en öldürücü ürolojik kanser türü. Kapalı ameliyatlarla uygun olgularda böbreğe zarar vermeden yalnızca tümörlü bölümü alabiliyor ve hastanın iyileşme sürecini kısaltabiliyoruz. Böbrek tümörleri genellikle ileri yaşlarda görülmekte. Hipertansiyon, obezite ve sigara en önemli risk faktörleri arasında yer almakta. Genellikle çok sinsi bir hastalık olarak seyretmesine rağmen idrarda kan görülmesi, böğür bölgesinde ağrı, ele gelen kitle, kilo kaybı ve halsizlik böbrek kanserinin en önemli belirtileri. Hasta, böbrek ve tümöre bağlı faktörleri değerlendirerek tedavi sürecini planlıyoruz."

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:46
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