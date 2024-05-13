Lapa lapa kar yağışını gören gözlerine inanamadı! Yaz gelmiyor, kış geri döndü! Sıcaklıklar daha da düşecek

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Hava sıcaklıkları yurt genelinde düşecek. İller tek tek açıklanarak vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Bazı kentlerde kar ve dolu yağışı etkili olurken Akdeniz'de kuvvetli yağış sele sebep oldu. Bir ilde okullar tatil edildi.

MAYIS'TA LAPA LAPA KAR YAĞDI

Ardahan’da yaşanan sağanak ve dolu yağışı sonucunda kent beyaza büründü. Ardahan'da sabah saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Dolu yağışı sonrası kar manzarasını aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler de zor anlar yaşadı. Kent merkezinde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolunun ardından her yer bembeyaz oldu.

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Erzurum'da Palandöken Dağı'nın yüksek kesimleri mayıs ayı olmasına rağmen beyaza büründü. Erzurum’un dünyaya ve Türkiye’ye açılan önemli kapılarından birisi olan 3 bin 125 rakımlı Palandöken Dağı'nın zirvesinde kar eksik olmuyor. Birkaç gündür kent merkezinde etkili olan yağışlı hava, Palandöken’de kendini zaman zaman kar yağışı olarak gösteriyor. Dünden bu yana devam eden yoğun yağış, sezonu kapatan Palandöken Kayak Merkezi’nin üst kısımlarını karla kapattı.

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DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Erzincan’da etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken yollar beyaza büründü. Sivas - Erzincan karayolu Sakaltutan mevkii yağan doluyla birlikte kar gibi beyaz örtüyle kaplandı. Aniden bastıran yağış nedeniyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Dolu yağışının etkili olduğu güzergahta ağır tonajlı araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Üçevler Grup Köy Yolu'nda seyreden minibüs, yolda kaldı. İçinde 6 kişi bulunan minibüs, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması ile yoluna devam etti. Kentte dün gece yağan kar, yüksek kesimleri etkiledi. Kar sebebiyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisindeki Üçevler Grup Köy Yolu'nun belirli bölümleri ulaşıma kapandı. Muş kent merkezine gitmek üzere içindeki 6 kişiyle yola çıkan minibüs, yolda kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye İl Özel İdaresi ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, kardan kapanan yolu iş makinesiyle açıp, minibüsün yoluna devam etmesini sağladı. Öte yandan, devam eden yağış sebebiyle Üçevler Grup Köy Yolu tamamen ulaşıma kapandı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Hatay Valiliği, kentte dün etkili olan, bugün de etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle merkez Antakya ve Defne ilçelerinde tüm okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca 24 saat esasına uygun olarak tüm ekiplerin 315 araç ve 666 personel ile sahada hazır olunduğu bildirildi.

Kar, fırtına, dolu yağışı etkili olurken MGM'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Sinop, Kastamonu, Çorum, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Doğu bölgeler ile kuzeybatı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Sinop, Kastamonu, Çorum, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

16 İLE UYARI

16 il için sarı kodlu yarı yapıldı. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Batman ve Osmaniye için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Kars, Tunceli ve Ardahan için sarı kodlu yağmur uyarısı geldi.