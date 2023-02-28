Lanetli, barbar kavim! İsrail, bu videoyu yok etmeye çalışıyor
Terör devleti İsrail, Filistin'de yine Müslümanlara saldırdı. İsrail yönetiminin internetten kaldırmaya çalıştığı görüntüler hızla yayıldı.
Orta Doğu'nun gayri meşru çocuğu İsrail, terör devleti olmanın getirdiği barbarlık bilinciyle, her geçen gün Filistinlilere yaşattığı zulmün dozunu artırıyor.
Alçak terör devleti, Filistin'de yine ortalığı savaş alanına çevirdi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Söz konusu görüntülerin İsrail tarafından internet ortamından kaldırılmaya çalışıldığı, bu yüzden olabildiğince yayılması gerektiği ifade edildi. O görüntüler, lanetli kavmin barbarlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
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