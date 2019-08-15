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Lampard: Takımımın performansından gurur duydum

UEFA Süper Kupa mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulunan Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, “Takımımın performansından gurur duydum. Bitirme konusunda, ...

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:43
Lampard: Takımımın performansından gurur duydum

UEFA Süper Kupa finalinde penaltılar sonucu Liverpool’a mağlup olan Chelsea’de Teknik Direktör Frank Lampard maç sonu basın toplantısında konuştu. Takımının performansından memnun olduğunu söyleyen Lampard, “Güçlü bir rakip vardı bu akşam karşımızda. Son noktalarda, bitirme konusunda şansızlıklar yaşadık. Takımımın performansından gurur duydum. Chelsea olarak biz kazanmak için azimliydik ancak olmadı. Ama bugün çok iyi işler yapabileceğimizin işaretlerini aldık. En üst düzey takıma karşı çok güçlü bir mücadele verdik. 6 haftadır görev başındayım. Takım çok istekliydi. Bazen serbest bıraktım sahada hücum oyununu kurma konusunda. Gençler her şeylerini ortaya koydu ama penaltılarla kaybettik” dedi.

“Chelsea’yi bu oyunla görmek isterim”

Takımının gelecekteki oyun planı hakkında açıklamalarda bulunan Lampard, “Orta sahada çeşitli seçeneklerimiz var. Pozisyonlara oyuncuları yerleştirip, ‘şu görevi bekliyorum sizden’ diyorum onlara. Bu oyunumuzu biraz daha ileri götürebileceğimizi düşünüyorum. Oyunu kaybetmemiz bir şans meselesiydi. Chelsea’yi bu oyunla görmek isterim” şeklinde konuştu. İlk yarıda daha fazla pozisyona girdiklerini belirten Lampard, “İlk yarı daha fazla gol bulabilirdik. Bazı oyuncularım pozisyonları bitiremedi. Dönen toplara hakim olamama durumu vardı. Geriye düştük sonra oyuna ortak olduk. Ama rakibe karşı oyunumuzu geliştirdik” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:43
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