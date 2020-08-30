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Spor LaLiga'dan Messi'ye uyarı
Spor

LaLiga'dan Messi'ye uyarı

LaLiga: - "Messi, mevcut kurallar dahilinde sözleşmesini tek taraflı feshetmesi durumunda serbest kalma bedelini (700 milyon avro) ödemekle yükümlüdür"

Yeniakit Publisher
2020-08-30 17:04:16 -
LaLiga'dan Messi'ye uyarı

MADRİD (AA) - İspanya'da 1. ve 2. futbol ligi kulüplerinin bağlı olduğu LaLiga kurumu, Lionel Messi'nin sözleşmesini tek taraflı feshedip Barcelona'dan ayrılması durumunda serbest kalma bedelini ödemek zorunda olduğunu açıkladı.

Arjantinli futbolcunun Barcelona ile yürürlükte olan bir sözleşme olduğunu vurgulayan LaLiga, "Messi, mevcut kurallar dahilinde sözleşmesini tek taraflı feshetmesi durumunda serbest kalma bedelini (700 milyon avro) ödemekle yükümlüdür." ifadesini kullandı.

LaLiga, Messi'nin prosedürlere uygun hareket etmeyip, söz konusu serbest kalma bedelini ödememesi halinde başka bir ligde oynama için gerekli olan geçiş belgesini vermeyeceğini duyurdu.

LaLiga başkanı Javier Tebas, Messi'nin ayrılma olasılığıyla ilgili geçmişte yaptığı açıklamalarda, bunun İspanyol ligine vereceğini olası zararın Cristiano Ronaldo'nın ayrılmasında daha fazla olacağını söylemişti.

Tebas, "Cristiano'nun ayrılığı Real Madrid'de bir etki bıraksa da, La Liga için neredeyse sıfır etkisi oldu. Ama Messi ayrılsa, çok farklı olurdu. Messi, futbol tarihinin en iyisi. Ligimizde onun gibi bir oyuncu olduğu için şanslıyız. İspanya Ligi'nin bir ikonu ve kariyerini burada bitirmesini isterim. Onun bize verdiği değer çok başka." yorumunda bulunmuştu.

Messi, avukatlık bürosu aracılığıyla 25 Ağustos'ta Barcelona Kulübüne faks göndererek, herhangi bir bedel ödemeden takımdan ayrılmak istediğini iletmişti.

Yıldız futbolcu, yeni sezon öncesinde bugün yapılan ve tüm futbolcuların katıldığı Kovid-19 PCR testini de içeren sağlık kontrolüne gelmemişti.

Katalan kulübünün altyapısından yetişen ve 20 yıldır bu formayı giyen 33 yaşındaki Messi'nin normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

İspanyol basını, Messi'nin 700 milyon avroluk tek taraflı serbest kalma bedelinin, sözleşmedeki bir maddeden dolayı artık geçerli olmadığını savunduğunu ve bedava gitmek istediğini öne sürüyor.

Barcelona'da yıllık kazancı 100 milyon avro olan Messi'nin, İngiltere'nin Manchester City kulübü ile anlaştığı ileri sürülüyor.


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