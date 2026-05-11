Laikperest Özdemir’den hem cehalet hem hakaret! Müslümanlara ve Akit’e saldırı

CHP’nin fonladığı Cumhuriyet’te köşe tutan İnce, ‘Züppe tayfası’ başlıklı yazısında önemli gördüğü 8 buluşu alt alta koyup “Bunların hiçbirini Müslümanlar yapmamış” deme küstahlığında bulundu. İslâm alimlerince bilime sunulan katkılardan ve yapılan icatlardan bihaber olduğunu belli eden, 19 Nisan’da yayınladığı ‘Müslümanlar neden çağa uymaz’ başlıklı yazısının haklılığını aklı sıra kanıtlamaya çalışan İnce’nin hışmından ‘inananların gür sesi’ Yeni Akit de payını aldı. Gazetemizin 20 Nisan’da yayınladığı ‘Laikperest İnce yine Müslümanları hedef aldı’ başlıklı haberiyle kuduran İnce, “Bilimsel buluşlar ağzı köpürerek bana saldıran zibidi tayfasının umrunda bile değil” diyerek seviyesizliğini ortaya koydu.

“ZIRVA TEVİL GÖTÜRMEZ”

İnce’ye hak ettiği cevabı ise araştırmacı-yazar İsmail Nacar verdi. Nacar, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Zaman zaman cehalet ve laikperestliği nükseden Özdemir İnce, ‘Zibidi tayfası' başlıklı yazısında ‘Özdemir İnce meftunu Yeni Akit gazetesi, 20 Nisan 2026 tarihli sayısında, 19 Nisan 2026 günü yayımlanan 'Müslümanlar neden çağa uymaz' başlıklı yazımı hükümsüz kılmak amacıyla yayımladıkları 'Laikperest İnce yine Müslümanları hedef aldı' başlıklı yazısıyla gene bana aşk ilan ediyor’ diyor ve devamında da Müslümanların bin 500 yıldır bilimsel buluş ve uygarlığa bir katkılarının olmadığını söyleyerek ‘8 bilimsel buluş’u sıralıyor. Bilindiği gibi Türk Dil Kurumu sözlüğünde 'zibidi' ile 'züppe’ sözcüklerinin anlam benzerliği var. İşte bunun içindir ki ben de ‘züppe şebekesi’ne ‘Zırva tevil götürmez’ uyarısında bulunmak istiyorum. Hatırlanacağı gibi ‘Kur’an, yeryüzünü döşeğe benzeterek onun düz olduğunu söylüyor” diyen bu zat, 12 Nisan 2026 tarihli ‘Laikçi’ başlıklı yazısında beni de hedef almıştı. Ben de, Bakara Sûresi 22’nci ayette yer alan ‘O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de bir tavan yaptı’ ifadesinin dünyanın düz olduğunu değil, bizim için yeryüzünün bir yaşam alanı olduğunu anımsattığını belirterek bu ve buna benzer herzelerini eleştirmiştim. Burada Yeni Akit gazetesinin kendisine aşk ilan ettiğini söyleyerek ona sevgili olmaya heveslenen muannit Özdemir İnce'ye yeni bir hatırlatmada bulunmak isterim. Tarihçi ve sosyologlar, inanç ve uygarlıkları illiyet mantığı ile yorumlarken, öyle bir kaç keşif ve icadı sıralamaktan kaçınarak, daha geniş bir tefekkür ve perspektifle hareket ederler. Bu konuda Doğu ve Batı'da pek çok kitap yazıldı. Örneğin, Cambridge Üniversitesi profesörlerinden Jack Goody’nin, İş Bankası yayınları arasında çıkan ‘Rönesanslar’ adlı muhteşem kitabı ile Halil İnalcık’ın, yine İş Bankası yayınları arasında çıkan ‘Rönesans Avrupası’ adlı hacimli kitabı, bence bu konuda yazılmış eserler arasında iki önemli kitaptır. Goody, İslâm tefekkürünün Rönesans’ı nasıl tetiklediğini belgelerle açıklarken; İnalcık’ta ünlü İngiliz tarih felsefecisi A. Toynbee ile Samuel Huntington gibi ilim adamlarını referans göstererek, İslâm’ın uygarlığımıza olan büyük katkısını anlatır. Onun için yazında, eşek nalı mucidini unutarak dillendirmeye çalıştığın o ‘8 bilimsel buluş’u bırak da, hiç olmazsa bu 2 eseri oku. Yeni Akit gazetesine düşen ise Araf Sûresi 199'uncu ayetine uymaktır. O ayette ‘Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir’ buyrulmaktadır. Çünkü, eğer çevirmez ise bu sefer de ‘Kur’an yeryüzünü dikdörtgen şeklindeki bir döşeğe benzettiğine göre demek ki dünya da yuvarlak değil, bir dikdörtgendir’ diyeceksin. Anlaşılıyor ki inkâr ve cehaletin bir freni yoktur.”