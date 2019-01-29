Laiklik elden gidiyor! ABD'de okullarda İncil dersi verilecek
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki bir çok eyalette İncil dersinin okutulacağı yönünde açıklama yaptı. Trump, açıklamasını Twitter hesabından duyurdu.29 Ocak 2019 Salı 22:53
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından, ülkedeki okullarda İncil dersi okutulacağı yönünde açıklama yaptı. Trump, derslerin bazı eyaletlerde belirlenen okullarda yapılacağını duyurdu.
İncil dersleri verilecek
Twitter hesabından açıklama yapan Donald Trump, okullarda İncil okuma derslerinin verileceğini ve öğrencilere İncil üzerine çalışmalar yaptırılacak faaliyetler yürütüleceğini açıkladı.
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