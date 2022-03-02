Laiklik atışması! Kılıçdaroğlu Cumhuriyet'i cahil ilan etti

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partisi temsilcilerinin Meclis’te yaptığı görüşmelerin ardından üzerinde uzlaşılan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni" 6 siyasi partinin genel başkanının katılımıyla yapılan törenle açıklanmıştı.

Kemalist Cumhuriyet gazetesi söz konusu mutabakat metninde yer alan geçmiş anayasalarla ilgili açıklamalara tepki göstererek “Laikliği unuttular” manşetini atmıştı.

Cumhuriyet’in haberinde şu ifadelere yer verildi;

"CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi tarafından açıklanan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmasında, anayasalara ilişkin eleştirilerde bulunuldu. Kurtuluş Savaşı sırasında, olağanüstü koşulları yönetmek için oluşturulan 1921 Anayasası’na değinilen metinde, “1921 Anayasası’nın nispeten kapsayıcılığının peşinden kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sonraki anayasalarında daha dar kalıplara girmiştir” denildi. Bilindiği üzere, 1921 ve 1924 anayasalarında yer alan “Türkiye Devletinin dini İslam’dır” hükmü, 1928’de yapılan değişiklikle kaldırılmış, 1937’de yapılan değişiklikle de “laiklik” anayasaya girmişti."

Kılıçdaroğlu: Önce raporu okuyacaksınız

Cumhuriyet’in haberine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi.

Fox TV’de yayınlanan Çalar Saat programında konuşan CHP Genel Başkanı Cumhuriyet gazetesini raporu okumamakla suçladı.

Kılıçdaroğlu “Laikliği unutmadık. Din ve vicdan özgürlüğünü güvence altına alan, demokratik, laik, hukuk devleti, çoğulcu toplum düzeninin temelidir. Laikliğin toplum düzeninin temeli olduğunu zaten yazmışız buraya. Raporu okumadan görüş beyan etmek doğru değil, önce raporu okuyacaksınız” ifadelerini kullandı.