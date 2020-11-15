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Gündem Laikçilerin korona partisine baskın!
Gündem

Laikçilerin korona partisine baskın!

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir iş yerindeki eğlenceye yapılan baskında içeride bulunan 21 müşteriye ve iş yeri sahibine işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 17:32:00 -
Laikçilerin korona partisine baskın!

Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Efeler ilçesinde Yağcılar çarşısı içinde faaliyet gösteren bir mekanda, sosyal medyada reklam vererek parti düzenleneceği bilgisi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince akşam saatlerinde çok sayıda ekiple iş yerine baskın düzenlendi.

21 müşteriye ceza

Yapılan baskında, iş yerinin orta kısmının pist haline getirildiği ve DJ eşliğinde çok sayıda müşterinin maskesiz bir şekilde dans ettikleri, sosyal mesafenin ve korona tedbirlerinin hiçe sayıldığının görülmesi üzerine, 21 müşteriye maskesizlik, sosyal mesafeye uymamak gibi çeşitli maddelerden 790'ar TL para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında da, alkolü özendirici reklam yapmak, yüksek sesle müzik yayını yapmak, işyerinde dans edilmesine izin vermek, korona tedbirlerini uygulamamak gibi çeşitli maddelerden işlem başlatıldı.

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