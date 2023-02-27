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Dünya Laikçilerin çok övdüğü Fransa! Macron'un koruması, protestocu kadını doğduğuna pişman etti
Dünya

Laikçilerin çok övdüğü Fransa! Macron'un koruması, protestocu kadını doğduğuna pişman etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katıldığı Uluslararası Tarım Fuarı'nda bir gösterici tarafından protesto edilmesi üzerine Macron'un korumaları, kadın protestocuyu saçından tutarak yerde sürükledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 07:50:00 -

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katıldığı Uluslararası Tarım Fuarı'nda bir gösterici tarafından protesto edilmesi üzerine arbede yaşandı. Macron'un korumaları, kadın protestocuyu saçından tutarak yerde sürükledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Uluslararası Tarım Fuarı'na katıldı. Fuarda "Çok sıkı çalışan çiftçilerimizi desteklemek için buradayım" diyen Macron'u iklim değişikliği ve emekllik planı için protesto etmek isteyen bir protestocu, Macron'un önüne atladı. Macron'un korumalarının ise kadın protestocuya müdahalesi sert oldu. Protestocu, korumalar tarafından saçından çekilerek sürüklendi ve alandan uzaklaştırıldı.

Fransa'da bir süredir protesto edilen tartışmalı yasaya göre, Fransa’da bu yıl eylül ayından itibaren emeklilik yaşı her yıl yılda 3 ay kademeli olarak artırılacak, emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak. Ülkede emekli olabilmek için 2027’den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

Fransa'da 62 olan emeklilik yaşı, Batı Avrupa'daki diğer birçok ülkeden daha düşük. Emeklilik yaşı İspanya'da 65 ve İngiltere'de 66 olurken, İtalya ve Almanya emeklilik yaşını 67'ye yükseltmeyi planlıyor.

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