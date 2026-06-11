Laikçiler küplere bindi! Barodan dualı açılış
Ankara 2 No’lu Barosu’nun yeni hizmet binası Kur’an-ı Kerim tilavetiyle açılarak hizmete başladı.
Ankara 2 No’lu Barosu’nun yeni hizmet binası hizmete açıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış töreninde dualar eşliğinde kurdele kesimi yapıldı. Siyaset ve hukuk camiasını buluşturan törene Adalet Bakanı Yardımcısı Burak Ceyhan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da katıldı.
Törende Ankara 2 No’lu Barosu Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir, yeni hizmet binasının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Öte yandan dualı açılış, laikçi baroları kudurttu. CHP yanlısı Ankara 1 No’lu Barosu’nda, İstanbul 1 No’lu Barosu’nda öfke hakim oldu.