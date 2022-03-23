Laikçi yobazlar istedi okul müdürü görevden alındı! MEB'in kararına tepkiler artarken akıllara lisedeki 'aşk' cinayeti geldi

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Kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı oturması için okuldaki öğretmenlere yazı gönderen Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, hakkında başlatılan linç kampanyasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Akın'ın görevden alınması tepki toplarken, akıllara aynı ilçede bir lisede yaşanan 'aşk' cinayeti geldi.

Hedef alınan okul müdürü görevden uzaklaştırıldı

Laikçi seküler kesimin yaşam tarzına özendiği Batı bile daha başarılı olunacağını anlayıp karma eğitimden haremlik-selamlık uygulamasına yavaş yavaş geçmeye başlarken, Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, ergenlik çağındaki ortaokul öğrencileri için sınıflarda, erkeklerle kızların hemcinsleri ile oturacağı şekilde bir düzen kurulmasını istedi. Laikçi çevrelerin 'yobaz' ithamında bulunduğu Haydar Akın için harekete geçen MEB, bir gerekçe açıklamadan okul müdürünün görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Haydar Akın'ın, MEB'in tartışmalı kararı ile görevinden uzaklaştırılması tepki toplarken; akıllara Bursa'nın aynı ilçesindeki Osman Gazi Anadolu Lisesi'nde yaşanan cinayet geldi.

Gençler 'aşk' cinayetine kurban gidiyor

Laikçi çevreler tarafından özendirilen gayrimeşru yaşantının kurbanı olan 16 yaşındaki E.Z.Y. ile 18 yaşındaki Samet E., 'aşk' yaşamıştı. İki genç anlaşmazlık sonucu ayrıldı. Samet E., kiraladığı araçla kız arkadaşının okuduğu liseye gelerek E.Z.Y.'yi bahçeye çağırdı. Burada bir süre genç kızla konuşan Samet E., barışma teklifini kabul etmemesi üzerine yanında getirdiği otomatik tüfekle genç kızı vurdu. Ardından bunalıma giren genç, tüfeği kafasına dayayarak kendini de başından vurmak sureti ile intihar etti.

Tehlikeye kapı aralanıyor

Okullarda yaşanan 'aşk' cinayetlerine ses çıkarmayıp kız-erkek ayrı ayrı oturma düzenine tepki gösteren laikçi yobazlar, ergenlik çağındaki gençleri, savundukları gayrimeşru ilişkilere özendirerek tehlikenin kapısını aralıyor.