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Gündem Laikçi yaşam tarzı işte bu! Cumhuriyet döneminde alenen çocuk istismarı
Gündem

Laikçi yaşam tarzı işte bu! Cumhuriyet döneminde alenen çocuk istismarı

Topluma empoze etmeye çalışılan laikçi yaşam tarzının, küçük çocukları kitle iletişim araçlarıyla teşhir etmelerinin kökeni Cumhuriyet dönemine kadar dayanıyor. 1929 tarihli Cumhuriyet gazetesinde sözde güzellik yarışması için 15 yaşında bir kız çocuğunun fotoğrafı ile yayınlanan ilan kirli zihniyetin iğrençliğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:38:00 - 2020-09-27 11:49:01
Laikçi yaşam tarzı işte bu! Cumhuriyet döneminde alenen çocuk istismarı

 yeniakit.com.tr 

90 yıldır Türk milletinin başına bela edilen batıcı yaşam tarzının kurbanı en çok genç nesil oluyor.

‘Çağdaşlık’ adı altında laikçi yaşam biçimi kitle iletişim araçları yoluyla topluma empoze edilirken genç neslin ifsadı için de kirli yayınlar yapıldı.

Henüz blu çağına ermemiş çocukların bile televizyonlarda ve internet ortamında alenen teşhir edildiği, yarışma programlarında dans ettirildiği, dizi ve filmlerde oynatıldığı son dönemde çocuk istismarlarının da yaygınlaştığı görülüyor.

Popüler kültürün kurbanı edilmek istenen çocukların istismarı Türkiye’de laikçi yaşam tarzının benimsendiği ve topluma dayatıldığı Cumhuriyet dönemine kadar dayanıyor.

Cumhuriyet gazetesinde korkunç ilan

1929 tarihinde dönemin Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan bir ‘güzellik yarışması’ ilanı kirli zihniyetin korkunç ahlaki yapısını gözler önüne seriyor.

Gazetede verilen ilanda sözde güzellik yarışması için gönderilecek resimlerin nasıl olması gerektiği anlatılırken henüz 15 yaşındaki bir kız çocuğu örnek olarak gösteriliyor.

Güzellik yarışmasına alınan küçük çocuğun resmi üzerinden yarışmaya nasıl katılım sağlanacağı belirtiliyor

Skandal ilanda şu ifadeler yer alıyor;

“Bugün resmini dercettiğimiz hanım kız, Ankaradan Ümit hanımdır. Ümit Hanım resminde de görüldüğü üzere  15 yaşına henüz girmiş bir kızdır. Müsabakamıza iştirak etmek için gönderilen resimlerin çoğu matlüba muvafık değildir. Bu resimlerin bazıları Sepya denilen kahve rengi kağıtlara basılmıştır, bir kısmı çok siyah, bazıları ise pek siliktir.

Bu çeşit resimler gazetede hiç iyi çıkmamaktadır.Diğer bazı fotoğraflarda ise baş pek küçüktür. çok açık renkte olmamalı, baş-şit resimler gazetede hiç iyi lar büyükçe çıkarılmalıdır.Binaenaleyh gönderilen resimler siyah kağıda basılmış olmalı ne çok siyah ne de çok açık renkte olmamalı, başlar büyükçe çıkarılmalıdır. Müsabakamıza iştirak eden hanım kızların resimlerini çektirirken bu noktolara dikkat etmelerini rica ederiz...”

Henüz ergenlik çağına bile gelmemiş küçük kız çocuklarının ‘güzellik’ yarışması adı altında teşhir edildiği Cumhuriyet döneminin mirası, günümüzde de televizyonda ve internet ortamında çocukların her türlü istismarı şeklinde sürdürülüyor.

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Yorumlar

İslam düşmanları.

Müslümanlara gerici tecavüzcü.. Diye ifrira attılar ama hep kendilerini ifade ettiler. Bu azgın azınlıkta kin nefret müsliman düşmanığından başka bir değer yok gibi.
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Eeee

... VALLAHİ DE BİLLAHİDE BENCE LAİKCİLER BİLE BU KADAR YİKAMAZDİ BİZİ
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