Laikçi Özel'in büyük U dönüşü! Bana, riyakârlığın resmini yapabilir misin, Özgür?

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, Özgür Özel'in din üzerinden siyasi istismar yaptığını ifade etti. Korkmaz, Özel'in geçmişte laiklik yanlısı olduğunu, ancak şimdi cami temel atma törenlerine katıldığını belirtti. Bu çelişkinin, Özel'in politik çıkarlar uğruna nasıl değişken davrandığını ortaya koyduğunu söyleyen Korkmaz ayrıca, bu durumu "riyakar siyasetin resmi" olarak nitelendirdi. İşte Tamer Korkmaz'ın yazısı:

"Sonunda, bu da oldu: Hususi Bey, İzmir’de cami temeli attı.

“Caminin üst kısmının Mescid-i Aksa modeline göre yapılacağını” söyledi.

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Özgür Pek Hususi Bey, CHP’nin Grup Başkan Vekili iken ultra laikçiydi.

Diyanet öncesi okul eğitimini “Ortaçağ zihniyeti” diye tanımladığını unutmuyoruz.

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Resmi Gazete’de yer alan bir mevzuda, adalet kavramından bahsedilirken…

Kur’an ayetlerine atıfta bulunulmasına karşı çıkmıştı; bu durumu “laikliğe aykırı” bulmuştu.

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Aynı Hususi Bey, CHP’ye Genel Başkan seçilmesiyle birlikte din istismarı kulvarına geçti.

-O, şimdi “Cami temeli” atıyor!

DENİZ GEZMİŞ

Hususi Bey, Filistin’i de istismar ediyor.

Şu sözler, onun:

“Filistin Davası, bütün Türkiye’nin, ama özellikle solun davasıdır.”

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İsrail askerinin, Batı Şeria’da katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi için de şöyle dedi:

“Ayşenur kardeşimiz, bugünün Deniz Gezmiş’idir!”

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Bunları söyleyen Hususi Bey, Hamas’ı “terör örgütü” olarak görüyor!

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İşgalci terör devleti İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı aylardır direnen/kıyasıya savaşan Hamas’tan bahsediyoruz!

YANKİ’LERİN ÖZGÜR

Batı Kulübü’ndekilerin ağzıyla konuşan Özgür “Pek Yanki” Bey, ne demişti:

“Hamas, gecenin bir yarısı…

Suçsuz ve günahsız insanların üzerine bomba yağdırdı.

Bu meselenin orada başladığını görmek lazım!

Geceleyin uyuyan Yahudilerin üzerine bomba yağdırdılar. Bu bir terör eylemidir.”

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“Her şey güllük gülistanlık iken, Hamas durduk yerde -bir gece ansızın- Yahudilere saldırmış gibi” anlatıyordu, mevzuyu!

Yani…

Pek Hususi Bey’e göre 7 Ekim 2023’ten öncesi yok!

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İstismar etmeye bayıldığı Deniz Gezmiş yaşasaydı, şayet…

7 Ekim 2023’ten önceki on yıllarda “ne olduğunu” Yankiler’in Özgür’üne anlatırdı!

ASLINDA, KİM KATLETTİ?

Kaldı ki, 7 Ekim (2023) günü, sivilleri aslında kimin katlettiği, artık bir sır değil!

O gün, İsrail helikopterlerinden İsrailli sivillere ateş açıldığına dair kaçışı mümkün olmayan görüntüler ortaya çıkmıştı.

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Yine de, biz bu “kontra” mevzudaki en güncel habere gidelim:

“İsrail, 7 Ekim Kaosu sırasında, ‘Hannibal Direktifi’ uyarınca kendi vatandaşlarını öldürmekle suçlanıyor”

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Australian Broadcasting Corporation’a ait ABC News’te işbu başlıkla yayınlanan haberde, şu satırları okuyoruz:

“7 Ekim’de gelen Hannibal Emri gereği ‘Bir saldırı uçağı gönder’ denildi.

Haaretz gazetesinin Temmuz ayında aktardığı bu sözler, Hamas’ın 7 Ekim 2023’de güney İsrail’de gerçekleştirdiği saldırılardan bu yana birçok İsraillinin korktuğu şeyi doğruluyordu.

İsrail güçleri, kendi vatandaşlarını öldürdü!

İsrail yetkilileri, 7 Ekim’de 800’den fazla sivilin ve yaklaşık 300 askerin öldürüldüğünü söyledi.”

(6 Eylül 2024)

NEREDEN NEREYE KOŞTU?

30 Ekim 2016’da Manisa’nın Turgutlu ilçesinde savcılığa tanık olarak ifade veren Enis Uludemir, Hususi Bey için şöyle dedi:

“FETÖ/PDY örgütü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da faaliyet gösteriyordu.

Özellikle, eczacılık yapan Özgür Özel, 2007’den itibaren FETÖ/PDY tarafından maddi-manevi desteklenmeye başlandı.

Bu destek aracı vasıtasıyla yapılıyordu.

Örgüt içinde, bu desteklenme parlatma olarak tabir edilmekteydi.”

PARALEL YAZIŞMALAR

Şimdi de…

By Lock yazışmalarının deşifre edilmesi ile ortaya çıkan Paralel diyaloglara bir zum yapalım!

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FETÖ’nün Manisa’daki yapılanmasına yönelik operasyonun tarihi olan

12 Kasım 2015’te…

FETÖ “Gazete Mesulü” Murat Şimşek ile Eğitim Danışmanı Seyit Ahmet Akçalı arasında geçen yazışmada, Özel’den şöyle söz ediliyordu:

“-Abi, bugün daha çok Özgür Özel ile çalışıldı; beş ayrı haber yapıldı…

(Gözaltına alınan) bütün abi ve ablaları gezdi…”

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MİT Mahrem Yapılanması çerçevesinde 2013 yılında oluşturduğu siyaset yapısının başında olan Paralel Ahmet Hamdi Parlak ile…

TSK Mahrem Yapılanmasından Paralel Ali Topdağ arasındaki yazışmada ise…

Hususi Bey’den şöyle bahsediliyordu:

“-Soma’daki maden kazasıyla ilgili bilgi notları var.

-Versek kullanır ve iyi de olur.

-Tamam, Shu’dan gönderiyorum.”

(27 Ağustos 2015)

PARALEL PARLAK VE YEDİ ŞUBAT

Paralel Yapı imamlarından “Cüneyt” ve de “Cafer” kod adlı Ahmet Hamdi Parlak…

7 Şubat 2012’de, MİT’e yönelik FETÖ operasyonunu planlayan/organize eden iki Fetullahçı’dan biriydi!

Diğeri, o dönemde FETÖ “MİT İmamı” olan Murat Karabulut’tu.

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FETÖ ile CHP arasındaki “Stratejik Ortaklık” süreci…

7 Şubat 2012 MİT Krizi’nden birkaç gün sonra…

Bir CHP’li milletvekili ile Hamdullah adlı kaşarlanmış Paralel Hain arasındaki bir telefon görüşmesiyle başladı!"