Laikçi koro yine çıldırdı! Kadıköy Camii’ne bakın nasıl karşı çıktılar

Kadıköy Rıhtım’a yapılacak olan ve bölgenin manevi havasını değiştirecek cami projesi, "istemezükçü" zihniyeti sokağa döktü. Toplanan kalabalık, yapılacak olan mabedi dinsel ve siyasal bir mühür olarak tanımlarken, İslam’ın sembollerine olan tahammülsüzlüklerini bir kez daha tescilledi. Yıllardır bu topraklarda ezan sesine alışamayanlar, şimdi de Kadıköy’ün manevi kimliğine kavuşmasını engellemeye çalışıyor.

"Camiye karşı bilim kalkanı: Laiklik elden gidiyor yaygarası!"

Projenin laikliğe aykırı olduğunu savunan grup, hızını alamayıp cami inşasını "bilim düşmanlığı" olarak yaftaladı. Bilimi camiye karşı bir siper gibi kullanmaya kalkan zihniyet, asırlardır bilimle dinin iç içe geçtiği bu topraklarda yine komik duruma düştü. "Bilim düşmanlığı projesi" diyerek halkın inancına hakaret eden azınlık grup, laikliği her zamanki gibi ibadete engel olma aracı olarak kullanmaya yeltendi.