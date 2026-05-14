800 İHA ve füzelerle korkunç saldırı!

Ukrayna’nın birçok bölgesi, Rusya’nın geniş çaplı İHA ve füze saldırılarının hedefi oldu.

Kiev, Perşembe günü şafak vakti Rusya’nın geniş çaplı insansız hava aracı ve füze saldırısına maruz kaldı. Ukraynalı yetkililer, saldırının ABD’nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin sona ermesinin ardından yaşanan yeni bir tırmanış olduğunu açıkladı.

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, düşürülen insansız hava araçlarının enkazlarının başkentin çeşitli semtlerindeki binalara, aralarında konutların da bulunduğu yapılara isabet ettiğini söyledi.

Telegram’daki gayriresmi kanallarda yayımlanan görüntülerde, bazı apartmanlarda yangın çıktığı görüldü. İlk aşamada can kaybı veya yaralı sayısına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Kiev’e yönelik saldırıyla eş zamanlı olarak Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus füzelerinin ülkenin başka bölgelerini de hedef aldığını duyurdu. Saldırılarda kuzeydeki Harkiv, Sumı ve Çernihiv’in yanı sıra ülkenin orta kesimindeki Poltava bölgesi de hedef alındı.

Ukrayna Savunma Bakanı danışmanı Serhiy Beskrestnov ise saldırının Moskova’nın İHA kullanım taktiklerinde değişime işaret ettiğini belirtti. Beskrestnov, Rus insansız hava araçlarının bu kez Belarus sınırından 5 ila 10 kilometre mesafede uçurulduğunu ve bunun Ukrayna hava savunmasını yormayı, ardından ülkenin batı bölgelerine ulaşmayı amaçladığını söyledi.

Bu tırmanış, Çarşamba günü Rusya’nın Batı Ukrayna’daki kritik altyapıları hedef alan büyük çaplı İHA saldırısının ardından geldi. Söz konusu saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetmiş, Polonya ise tedbir amacıyla savaş uçaklarını havalandırmıştı.

Macaristan da Ukrayna’daki Macar kökenli toplulukların yaşadığı bölgeleri hedef alan saldırıları kınayarak Rus büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ise bu adımı “önemli bir mesaj” olarak değerlendirdi.

Zelenskyy, Romanya’daki bir güvenlik konferansına katıldığı sırada Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rus saldırılarının Çarşamba akşamına kadar sürdüğünü ve Moskova’nın İHA’ların yanı sıra füze de kullandığını belirtti.

Ukrayna lideri, Rusya’nın gece yarısından itibaren en az 800 insansız hava aracı fırlattığını ve saldırıların özellikle NATO ülkeleri sınırına yakın bölgeleri hedef aldığını söyledi.

Zelenskyy, “ABD Başkanı’nın Çin ziyareti sırasında Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik en uzun ve yoğun saldırılarından birinin gerçekleşmesi tesadüf olarak görülemez” ifadelerini kullandı.

Saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını aktaran Zelenskyy, demiryolu altyapısının 23 kez vurulduğunu ancak tren seferlerinin durmadığını kaydetti.

Öte yandan Ukrayna ordusu Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde 1200 kilometrelik cephe hattı boyunca 187 çatışma yaşandığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca Rus güçlerinin 55 hava saldırısı düzenlediği ve 178 güdümlü bomba kullandığı ifade edildi.

En şiddetli çatışmaların ülkenin doğusundaki Pokrovsk kenti yakınlarında yaşandığı ve burada 24 çatışmanın kaydedildiği belirtilirken, güneydeki Hulyaipole bölgesinin de 22 Rus saldırısına sahne olduğu aktarıldı.