Yunan'ın korkulu rüyası gerçek oldu! Kıbrıs'ta Türk ordusunun ezici üstünlüğü karşısında Rumlar tir tir titriyor!

Yunanistan merkezli SigmaLive'ın aktardığına göre, "Kıbrıs'taki Askeri Güçler 2026" raporu, adadaki askeri dengelerin Türkiye lehine olduğunu ortaya koydu. Raporda, insan gücü, hava ve deniz kapasitesi ile operasyonel destek alanlarında Türk tarafının belirgin üstünlüğünü koruduğu değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, Türk ordusunun insan gücü, ateş gücü, hava-deniz kabiliyetleri ve operasyonel destek açısından avantajını sürdürdüğü belirtilirken, bölgedeki askeri altyapı yatırımlarının da Türkiye'nin adadaki stratejik konumunu güçlendirdiği ifade edildi.

"HER RUM ASKERİNE KARŞILIK 3,6 TÜRK ASKERİ"

SigmaLive'ın haberine göre raporda, Rum Milli Muhafız Ordusu'ndaki her bir asker karşısında yaklaşık 3,6 Türk askerinin bulunduğu öne sürüldü. Toplam askeri personel açısından Türk tarafının yaklaşık 1,08'e 1 oranında üstün olduğu, tank sayısında ise bu farkın yaklaşık 2,1 kata ulaştığı kaydedildi.

SAVUNMA STRATEJİSİNDE TEKNOLOJİ VURGUSU

Raporda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) savunma anlayışının daha esnek ve teknoloji merkezli bir yapıya dönüştürülmesi gerektiği belirtildi. İnsansız hava araçları, elektronik harp sistemleri ve yeni nesil savaş teknolojilerindeki gelişmelerin, bölgedeki güç dengelerini doğrudan etkilediği vurgulandı.

SAVUNMA HARCAMALARINA ELEŞTİRİ

Raporda, savunma bütçelerinin hedeflenen seviyelerin gerisinde kaldığı değerlendirmesi de yer aldı. Avrupa Birliği destek mekanizmalarına rağmen yalnızca silahlanma için gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'sine ulaşmanın mevcut ekonomik ve jeopolitik koşullarda gerçekçi olmadığı ifade edildi.

Raporda ayrıca Yunanistan'ın GKRY için siyasi ve potansiyel askeri bir caydırıcı unsur olduğu ancak bunun tek başına ulusal savunma kapasitesinin yerini tutamayacağı görüşüne yer verildi.

"TÜRKİYE ADA DIŞINDAN GENİŞ DESTEK SAĞLAYABİLİR"

Yunan medyasına yansıyan değerlendirmelerde, Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri varlığının yalnızca adadaki birliklerle sınırlı olmadığı öne sürüldü.

Raporda, Türkiye'nin geniş askeri ve idari sisteminin bir uzantısı olarak hareket ettiği ve ada dışından 80 bin ila 102 bin personellik destek kapasitesine sahip olabileceği iddia edildi.