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Dünya Laikçi Kemalistlerin ‘gözde’si o üniversitede ‘cinsel taciz’ skandalı patladı!
Dünya

Laikçi Kemalistlerin ‘gözde’si o üniversitede ‘cinsel taciz’ skandalı patladı!

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg gibi isimleri mezun eden Harvard Üniversitesi ‘cinsel taciz’ skandalıyla gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 21:56:00 -
Laikçi Kemalistlerin ‘gözde’si o üniversitede ‘cinsel taciz’ skandalı patladı!

Dünyanın en popüler üniversitelerinden Harvard Üniversitesi’nde yaşanan ‘cinsel taciz’ skandalı dünya gündemine oturdu. Ünlü profesörlerden John Comaroff’un üç yüksek lisans öğrencisine tacizde bulunduğu ve bu skandalı üniversite yönetiminin ise ‘cinsel istismara göz yumduğu’ iddia edildi. Tacize mağdur kaldıklarını söyleyen 3 öğrenci konuyu mahkemeye taşıdı. 

Suçlanan isim iddiaları kabul etmedi

Taciz skandalı küçük bir grup tarafından protesto edildi.

Davada adı geçen ancak sanık olarak adı geçmeyen Comaroff’un avukatları, yaptığı açıklamada, herhangi bir öğrenciyi taciz veya misillemede bulunduğu iddialarını “kategorik olarak reddettiğini” söyledi. Ayrıca profesör, bir öğrenciyi öptüğü veya uygunsuz bir şekilde dokunduğu iddialarını da reddetti.

Avukatı da ‘dedikodu’ olarak nitelendirdi!

Avukatlar tarafından yapılan açıklamada,  “Profesör Comaroff sadece kendi alanında önde gelen bir akademisyen değil, aynı zamanda enerjisini onlarca yıldır akıl hocalığı yapmaya ve öğrencilerin ilerlemesini sağlamaya adayan son derece ilgili bir kişidir” denildi. Açıklama, “Gerçek kanıtlar yerine dedikodu ve fanteziye dayalı kariyerine yapılan saldırılar utanç verici.” ifadeleriyle devam etti.

Üniversite yönetimi skandala sessiz kalmış

Harvard Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi olan 3 kadın, mahkemeye başvurdu ve üniversitenin önde gelen antropolog profesörü tarafından defalarca cinsel tacize uğradığını ve üniversite yönetiminin skandala sessiz kaldığını söyledi.  

Laikçi kemalistlerin çocuklarının tercih ettiği bir üniversite!

Türkiye’nin en ünlü bazı laikçi kemalistlerin çocukları da Harvard mezunu ya da hala orada okuyorlar. Harvar’da giden bazı laikçi Kemalist öğrenciler, medyaya verdikleri röportajlarda ‘kemalist’ olmakla övünüyorlar. 




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