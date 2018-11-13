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'Laikçi Kemalist' jinekoloji profesörü, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı!

'Laikçi Kemalist' olduğu iddia edilen jinekoloji profesörü Fecri Sevilen, İstanbul Nişantaşı’ndaki muayenehanesinde iki hastasına “nitelikli cinsel saldırı”da bulunduğu gerekçesiyle cezaevine gönderildi

13 Kasım 2018 Salı 02:05
'Laikçi Kemalist' jinekoloji profesörü, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı!

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olan 68 yaşındaki jinekoloji profesörü Fecri Sevilen, İstanbul Nişantaşı'nda muayenehanesinde iki hastasına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Prof. Dr. Fecri Sevilen'in hastası olan iki mağdur, geçtiğimiz günlerde polise başvurarak tanınmış profesörün Nişantaşı'nda bulunan muayenehanesinde cinsel saldırıya uğradıklarını iddia etti. İki mağdurun beyanları birbirini teyit eder nitelikte olunca Prof. Dr. Sevilen savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Polis, şüphelinin telefon ve bilgisayarına inceleme yapmak üzere el koydu.

"Müstehcen film izlettirdi' iddiası

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Sevilen, ifadesinde, 44 yıllık hekim olduğunu, 38 yıldır ise öğretim üyeliği yaptığını vurgulayarak suçlamaları kabul etmedi. Mağdurların şikâyet ettikleri davranışların tedavinin bir gereği olduğunu iddia eden Prof. Sevilen, hastalara gönderdiği özel mesajların ise tüm hastalarıyla yaşadığı bir durum olduğunu öne sürdü. Mağdurların örtüşen beyanları ve profesörün hastalara gönderdiği mesajları delil kabul eden mahkeme, kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Prof. Dr. Fecri Sevilen'i cezaevine gönderdi. Tutuklama kararında, şüphelinin mağdurlara özel hayatlarına dair mahrem sorular sorduğuna ve muayenehanede müstehcen filmler seyrettirdiğine vurgu yapıldı.

'Laikçi Kemalist' sayfaları beğenmiş

Facebook hesabında 'Ruhani Lider' olarak tanımlanan bir 'Atatürk' sayfasını beğenmesi dikkat çekerken 'laikçi kemalist' olarak bilinen sayfaları takip ettiği görüldü.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 02:05
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