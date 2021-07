Laik mahallenin işi gücü algı! Tek bir 15 Temmuz tweeti yok ama..

Fazıl Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayyum sisteminin tüm ülkeden , tüm Üniversitelerden, tüm kültür sanat ve tüm diğer her şeyden tümüyle kalkması dileğimle. BoğaziciDireniyor #BogaziciKazandi içtenlikle kutlarım. Yüreğimizdesiniz. #AsağıyaBakmayacağız." diyerek, terör sevici HDP'ye de selam çaktı.

Sık sık HDP'yi savundu

Say geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, Siz İktidardan korkuyorsunuz! Siz genç nesile ulaşmaktan, 40 yıllık Kürt sorunundan korkuyorsunuz!” diyerek HDP'ye selam çaktı.

HDP barajı geçsin çağrısı

Say 2015 yılında yaptığı bir açıklamada ise, "Ben , oyumu CHP 'ye verecek biri olarak; "HDP teröristtir" diyen arkadaşım; beni bir saniye dinle. Tamam, haklı da olabilirsin, geçmişini karıştırırsın bu adamların, fotoğraf da çıkarırsın video da, haklısın.. Tamam. Ama arkadaş Kürtleri kim savunacak? 18 milyon Kürt vatandaşımızı kim temsil edecek? Bunu söyle? Yani dilimde tüy bitti 9 yıldır CHP'yi eleştiriyorum, yemediğim tokat kalmadı; inandırıcı bir "Kürtleri de kucaklama siyaseti" güdemedikleri için. CHP'nin güneydoğudaki oy oranı %4dür!!! Bu durumda kim temsil edecek Kürtleri? Bir düşün yahu? Ak Parti mi etsin? O yalana mı girilsin? "HDP barajı geçemesin"... Ee Sonra?? AKP 360 sandalye ile tek başına iktidar mı olsun? Her istediğini mi yapsın, 5 ay sonra hepimiz Can Dündar'ın bugünkü konumuna mı düşelim? Bu mu daha iyi?" dedi.