Laik mahalleden 'Kılıçdaroğlu' itirafı

Ayşenur Arslan sosyal medyada dijital yayıncılık yapan Adem Metan'ın programına konuk oldu.

Ayşenur Arslan, programda yaptığı açıklamada Adem Metan'ın "Bugün seçim olsa Kılıçdaroğlu'nu şanslı görüyor musunuz?" sorusuna "Hayır. Ben mesela Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olsam ki bana danıştığı yok yani şimdi hakkını da yemeyim. Ona derim ki: Sakın ha, sakın ha! Herkes gibi bende belki Mansur Yavaş'ı öneririm." ifadelerini kullandı.

Muhalefete Başkan ve Başkan Yardımcısı adayı

Soruyla ilgili çarpıcı açıklamalarına devam eden Arslan, Başkan Erdoğan karşısında olası bir erken seçime karşı muhalefetin başkan ve başkan yardımcısı şeklinde iki isimle hazırlık yapması gerektiğini dile getirerek "Ama şu da olabilir: Amerika'da başkan ver yardımcısı birlikte seçilir bunun Türkiye'de olmaması için bir sebep yoktur. Bu yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte önünde bir engelde yoktur. Kılıçdaroğlu ve Akşener biri başkan biri başkan yardımcısı gibi ikili olarak kampanya yapıp birlikte seçime giderlerse buradan bir şey çıkar. Ama dediğim gibi başka kombinasyonlarda heralde çıkacaktır daha çok zaman var." dedi.

Kılıçdaroğlu erken seçim çağrısı yaptı

Ayşenur Arslan'ın açıklamaları yayınlandığı sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin "Yüzde 45 oyumuz var" açıklamasını paylaşarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a erken seçim çağrısı yaptı.