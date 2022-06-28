Laik Kemal ve Ekrem’den Türk Ocakları’nda din istismarı

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Sözde ‘helalleşme’ adı altında mütedeyyin kesime şirin gözükmeye çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesi şimdi de Türk Ocaklarının kuruluşunun 110. yılını bahane ederek düzenlenen ajans işi bir mizansene katılarak oy avcılığına soyundu.

Takıyyenin dibine vurdular

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları İstanbul Şubesinin ortaklaşa düzenledikleri “Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları” başlıklı sempozyuma katılan Kılıçdaroğlu, “İçinde bulunduğumuz bu çağda, Müslüman olmanın neyi ifade ettiği, nasıl bir Müslüman kimliğine sahip olmamız gerektiği konusunda, aklımızı kullanarak en geniş mutabakatı sağlamalıyız” sözleriyle, takıyyenin dibine vurdu. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin düşük İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile milletvekilleri Mehmet Akif Hamzaçebi ve Uğur Bayraktutan’ın da hazır bulunduğu düzmece sempozyuma katılım sınırlı kalırken, salondaki geniş boşluklar ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun İslam dünyasının sorunlarının ele alındığı etkinlikteki konuşmasına, dini uyuşturucu olarak yaftalayan ateist Karl Marx’ın sözüyle başlaması, CHP’li yöneticilerin İslami meselelerle uzaktan yakından alakalarının olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İmamoğlu: Elhamdülillah ben de Müslümanım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Türk Ocaklarının İBB ile bu toplantıyı niçin yaptığı eleştirilerine değindi. İstanbul’un İslam coğrafyasının en büyük kenti ve aynı zamanda İslam coğrafyasının yüzyıllardır başkenti olduğunu belirten İmamoğlu, “Halihazırda İslam coğrafyasında bir sorun çözümü oluşacaksa bunun ana merkezi halen İstanbul’dur. Bir tesadüf daha var. Elhamdülillah ben de Müslümanım bu arada. Bireysel olarak da katkı sunmanın keyfini yaşıyoruz” diye konuştu.