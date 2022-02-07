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Gündem "Lahmacunun tadı tuzu yok" diyen müşteriye restorandan bomba cevap
Gündem

"Lahmacunun tadı tuzu yok" diyen müşteriye restorandan bomba cevap

İnternetten yemek siparişi veren bir vatandaş, yorum kısmına "Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" notunu yazdı. Restoran ise vatandaşa "PCR testi yaptırmanızı öneririz. Geçmiş olsun" cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 08:37:00 -
"Lahmacunun tadı tuzu yok" diyen müşteriye restorandan bomba cevap

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar kimi zaman viral oluyor. Yine sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan bir fotoğraftaki konuşmalar gündeme oturdu.

İnternetten lahmacun sipariş eden vatandaşlar daha sonra yemekle ilgili yorum yapılan kısma "Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" diye yazdı. Ayrıca hıza 10, servise 7 puan veren vatandaşlar, lezzeti de 1'de bıraktı.

Restoranın vatandaşlara cevabı ise çok gecikmedi. Lahmacunu yiyen vatandaşların koronaya yakalandığı ve tat alamadığı iması yapan restoran yetkilileri, "PCR testi yaptırmanızı öneririz. Geçmiş olsun" yanıtını verdi.

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Yorumlar

Adnan

Helal olsun dayi oğlı.
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Putsavar

Bizim de bir arkadaş vardı, hem güzel yapamaz hem de yorumlara atarlı cevap verirdi... kapattı
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