Lahit sanılıyordu ama… Yol kenarında bulunan yapının sırrı çözüldü
Bolu-Mudurnu kara yolu üzerindeki boş arazide bulunan ve lahit mezar olduğu düşünülen yapı, yapılan incelemeler sonucunda kayaç olduğu tespit edildi.
Bolu'da bulunan ve lahit mezar olduğunu düşünülen yapının kayaç olduğu tespit edildi. Bolu- Mudurnu kara yolu üzerindeki boş arazide, küp şeklinde bir yapıyı lahit mezara benzetenler, yetkililere bilgi verdi.
Bölgeye gelen Bolu Müze Müdürlüğü yetkilileri ve arkeologlar, yapı üzerinde inceleme yaparak fotoğraflarını çekti.
Yetkililer lahit mezar sanılan yapının tarihi bir obje olmadığını, üzerine beton dökülmüş bir kayaç olduğunu belirledi.
İncelemenin ardından yetkililer, kendilerine ihbarda bulunan kişileri bilgilendirdikten sonra bölgeden ayrıldı.
Lahit mezar nedir?
Ölen kişinin bedeninin yakılması sonucu küllerinin koyulduğu taş, ahşap, pişmiş toprak ya da çeşitli madenlerden yapılan ve üstü bir kapakla örtülen sandukalara lahit denilmektedir.
Kayaç nedir?
Yerkabuğunun yapı gereci olan ve doğada büyük yer tutan, bir ya da birkaç mineralden oluşmuş kütlelere kayaç denir. Kayaçlar, mineral topluluklarıdır; minerallerin veya kaya parçalarının bir araya gelmesinden oluşmuşlardır. Kayaçlar, oluşum şartlarına ve kökenlerine göre, magmatik, metamorfik (başkalaşım) ve sedimanter (tortul) olmak üzere başlıca üç gruba ayrılmaktadırlar.
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