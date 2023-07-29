Lahit sanılıyordu ama… Yol kenarında bulunan yapının sırrı çözüldü

Bolu'da bulunan ve lahit mezar olduğunu düşünülen yapının kayaç olduğu tespit edildi. Bolu- Mudurnu kara yolu üzerindeki boş arazide, küp şeklinde bir yapıyı lahit mezara benzetenler, yetkililere bilgi verdi.

Bölgeye gelen Bolu Müze Müdürlüğü yetkilileri ve arkeologlar, yapı üzerinde inceleme yaparak fotoğraflarını çekti.

Yetkililer lahit mezar sanılan yapının tarihi bir obje olmadığını, üzerine beton dökülmüş bir kayaç olduğunu belirledi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

İncelemenin ardından yetkililer, kendilerine ihbarda bulunan kişileri bilgilendirdikten sonra bölgeden ayrıldı.

Lahit mezar nedir?

Ölen kişinin bedeninin yakılması sonucu küllerinin koyulduğu taş, ahşap, pişmiş toprak ya da çeşitli madenlerden yapılan ve üstü bir kapakla örtülen sandukalara lahit denilmektedir.

Kayaç nedir?

Yerkabuğunun yapı gereci olan ve doğada büyük yer tutan, bir ya da birkaç mineralden oluşmuş kütlelere kayaç denir. Kayaçlar, mineral topluluklarıdır; minerallerin veya kaya parçalarının bir araya gelmesinden oluşmuşlardır. Kayaçlar, oluşum şartlarına ve kökenlerine göre, magmatik, metamorfik (başkalaşım) ve sedimanter (tortul) olmak üzere başlıca üç gruba ayrılmaktadırlar.