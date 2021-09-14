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Gündem Laflara bak! Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı
Gündem

Laflara bak! Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı

Antalya Konyaaltı ilçesinde müdür yardımcısı olarak atanan Fatma Yıldız Coşkun'un öğrencilere yönelik ifadeleri, velileri öfkelendirdi. Öğrencilere seslenen Coşkun'un okul temizliği ile ilgili öğrencilere hakaret ettiği görüntülerin ardından Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 15:18:00 - 2021-09-14 15:21:20

Okul bahçesinde toplanan öğrencilere mikrofonla seslendiği sırada bir veli tarafından kayda alınan videoda, Fatma Yıldız Coşkun'un öğrencileri okul temizliği konusunda azarladığı, hakaret ve tehdit dolu sözler sarf ettiği görüldü. Velileri ayağa kaldıran görüntülerden sonra Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Öğrencileri tehdit etti

Paylaşıldıktan sonra kısa süre içinde gündem olan videoda Coşkun'un "Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım, ben konuşuyorum burada. Sen gönüllüsün galiba toplamaya, toplatayım mı sana? Dinlemediğine göre... Bakın tekrar söylüyorum. İlk ve son kez uyarıyorum. Okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın" dediği görülüyor.

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